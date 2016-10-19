Алексей Морозов: "Крыльям Советов" предстоит проделать долгий путь для вступления в КХЛ"

Президент "Крыльев Советов" Алексей Морозов считает, что команде предстоит проделать очень долгий путь, чтобы вернуться в КХЛ. "Крылья Советов" были возрождены в 2016 году и заявлены для участия в МХЛ.

– Насколько реалистично выступление "Крыльев" в КХЛ, я не могу сказать. Это наша цель, то, к чему надо стремиться, наше желание, – приводит "Р-Спорт" слова Морозова – Сейчас тяжелая ситуация… Надо пройти тяжелый путь, чтобы это свершилось. В том году у нас не все получилось. Сейчас мы будем действовать по-другому: будем приглашать конкретных людей из федерации, КХЛ, Минспорта, МХЛ. Конкретизировать мы будем. Много занятости у людей. И мы приняли решение, что, например, человек из КХЛ, если занят или в разъездах, может отправить другого, кто понимает в этом вопросе.