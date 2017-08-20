Алексей Морозов: "Из-за "Куньлуня" пришлось в срочном порядке переделать календарь МХЛ"

Управляющий директор МХЛ Алексей Морозов сообщил, что календарь Западной конференции лиги был переделан из-за того, что "Куньлунь" решил проводить матчи в Риге. Китайский клуб принял такое решение, чтобы снизить количество перелетов для других команд.

- Из-за такого решения мы вынуждены были в срочном порядке переделать весь календарь в конференции, - цитирует ТАСС Морозова. - Соглашусь с решением "Куньлуня", так как для команд Запада это удобно, меньше будет перелетов.