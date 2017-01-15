10:56 | ХОККЕЙ — МХЛ

Александр Медведев: "Формат Кубка вызова МХЛ оптимален, но нужно придумывать больше "пряничков"

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Председатель правления МХЛ Александр Медведев уверен, что текущий формат Кубка вызова лиги оптимален, но стоит внедрять больше креативных идей. Неделя звезд хоккея проходит в Уфе с 15 по 22 января. Четыре участника Кубка вызова МХЛ (15 января) примут участие в Матче звезд КХЛ (21-22 января).

- Текущий формат Кубка вызова МХЛ, когда играют Запад против Востока, менять необходимости нет, он оптимален, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Но нужно придумывать больше таких идей, таких пряничков, как в этом году с четырьмя хоккеистами, которые поедут на Матч звезд КХЛ.

Поверьте, это дорогого стоит, это мечта для многих ребят - оказаться в одной раздевалке с главными звездами нашего хоккея под прицелом телекамер. Нужно развивать и дальше подобное взаимодействие КХЛ и МХЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170115/1114952430.html

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