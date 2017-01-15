Александр Медведев: "Формат Кубка вызова МХЛ оптимален, но нужно придумывать больше "пряничков"

Председатель правления МХЛ Александр Медведев уверен, что текущий формат Кубка вызова лиги оптимален, но стоит внедрять больше креативных идей. Неделя звезд хоккея проходит в Уфе с 15 по 22 января. Четыре участника Кубка вызова МХЛ (15 января) примут участие в Матче звезд КХЛ (21-22 января).

- Текущий формат Кубка вызова МХЛ, когда играют Запад против Востока, менять необходимости нет, он оптимален, - приводит "Р-Спорт" слова Медведева. - Но нужно придумывать больше таких идей, таких пряничков, как в этом году с четырьмя хоккеистами, которые поедут на Матч звезд КХЛ.

Поверьте, это дорогого стоит, это мечта для многих ребят - оказаться в одной раздевалке с главными звездами нашего хоккея под прицелом телекамер. Нужно развивать и дальше подобное взаимодействие КХЛ и МХЛ.