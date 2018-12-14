18:42 | Хоккей — Кубок Первого канала

Жамнов сообщил: Телегин не сыграет на Кубке Первого канала

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Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке к матчу с чехами.

- Окончательный состав на матч против сборной Чехии станет известен завтра, - сказал Жамнов.  – Иван Телегин не сможет принять участия в нем. У него травма нижней части тела. 

- Локтионов сыграет вместо Шалунова. Максим себя не проявил?

- Нет, просто у нас ротация. Игроки, которые не играли во вчерашнем матче, сыграют в завтрашнем. Об этом я говорил двое суток назад. Хотим посмотреть Григоренко и Капризова в сочетании с Локтионовым. На Кубке Карьяла у них хорошо получилось сыграть. 

- Смотрели матч Финляндия – Чехия? 

- Да, конечно. С приходом новых технологий у нас в сборной есть все игры соперников. Против сборной Чехии нельзя расслабляться. Это команда, которая затягивает в свою игру. Играть с ними не так просто, как кажется. Ребята это понимают. К тому же за нами должок за поражение в Финляндии. Это сидит внутри ребят и у тренерского штаба. (Марат Сафин)

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