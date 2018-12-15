Юусо Хиетанен: "Хотим победить сборную России"

Защитник сборной Финляндии и московского "Динамо" Юусо Хиетанен после победы над Швецией (3:2) отметил, что ожидает тяжелой встречи с командой России в заключительном матче Кубка Первого канала.

Россияне и финны сыграют в воскресенье на футбольном стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

- Сегодня в последние 35 минут игры мы действовали здорово, хорошо катались, прессинговали. Мы хорошо вернулись в игру, - цитирует ТАСС Хиетанена. - Завтрашний матч будет отличаться от сегодняшнего, будет 65 тыс. зрителей. Я впервые в жизни сыграю при такой аудитории, и это будет важный и сложный матч, у сборной России хорошая команда, мы должны сыграть очень хорошо и хотим выиграть.

Сегодня было много народу для утренней игры. Посещаемость была хорошая. Почти девять тысяч - это очень хороший показатель для такого матча.