Владислав Третьяк: "Шведов не было видно"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в разговоре с журналистами поделился впечатлениями от игры со Швецией (3:2 Б) на Кубке Первого канала.

- Самое главное - команда показала характер, - заявил Третьяк. - Забили-сравняли, болельщики получили удовольствие. В первом периоде у нас моментов больше было, но, к сожалению, пропустили нелепый гол. В конце 4 минуты удалений было очень сложно, но вратарь хорошо сыграл.

- Травма Телегина омрачила вечер?

- Конечно, будем надеяться, все будет нормально.

- Удивило, что наши олимпийские чемпионы так смотрелись против экспериментального состава шведов?

- Их особо и не видно было. Наши доминировали, но единственное - реализация большинства страдала, надо было забивать. Хоть 10, хоть 15 олимпийских чемпионов - все игры будут сложные. Сейчас так просто не обыграешь. Даже в раздевалке тренер сказал: "Конечно, надо решать сразу, но нельзя допускать до последних минут…". С чехами надо выполнить установку тренера. (Игорь Еронко)