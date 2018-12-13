Владислав Гавриков: "Без Сорокина ничего бы не было"

Защитник СКА и сборной России Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над сборной Швеции (3:2 Б) в рамках Кубка Первого канала. По его словам, команда плохо начала, а вратарь в овертайме вытащил игру.

– В моменте с моим голом обработал шайбу, а только потом бросил, удачно попал. Мы не рассчитывали на легкую игру, начали не очень хорошо. Был неважный контроль шайбы в первом периоде, во втором стало лучше, начали подбираться к воротам, но забить не смогли. В третьем же додавили соперника.

Сорокин нас всегда тащит, он в порядке. Илья сделал два ключевых сейва в овертайма, без него ничего бы не было.

Приятно было видеть ажиотаж на нашем матче, играть при полных трибунах. Спасибо болельщикам за поддержку. После игры будут сделаны выводы: надо начинать играть с самого начала, как мы заканчивали. В начале мы не поддавались, просто шайба плохо у нас держалась, от этого были проблемы, играли много в обороне, а не в атаке. (Игорь Еронко)