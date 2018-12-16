Стадион "Зенита" перед матчем Россия - Финляндия. Фото

Петербургская арена "Зенита" на Крестовском острове сегодня примет матча Кубка первого канала Россия - Финляндия.

Ожидается, что будет побит рекорд посещаемости матчей в нашей стране! Более шестидесяти лет он принадлежал построенным в те годы Лужникам, на Большой спортивной арене которых была проведена решающая встреча ЧМ-57 СССР - Швеция. Та игра собрала порядка 55 тысяч зрителей.

Так выглядит стадион Санкт-Петербург прямо сейчас.