Стадион "Зенита" перед матчем Россия - Финляндия. Фото

Петербургская арена "Зенита" на Крестовском острове сегодня примет матча Кубка первого канала Россия - Финляндия.
Ожидается, что будет побит рекорд посещаемости матчей в нашей стране! Более шестидесяти лет он принадлежал построенным в те годы Лужникам, на Большой спортивной арене которых была проведена решающая встреча ЧМ-57 СССР - Швеция. Та игра собрала порядка 55 тысяч зрителей.
Так выглядит стадион Санкт-Петербург прямо сейчас.
#ГазпромАрена #ПрямоСейчас! #ХоккейНаКрестовском pic.twitter.com/QpvSxbiDqQ– Газпром Арена (@gazprom_arena) December 16, 2018
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