Шестеркин - в воротах России на матч против Финляндии

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с командой Финляндии. Встреча пройдет сегодня на футбольном стадионе "Санкт-Петербург".

Состав сборной России:

Игорь Шестеркин

Никита Нестеров – Артем Блажиевский, Михаил Григоренко – Андрей Локтионов – Кирилл Капризов.

Владислав Гавриков – Василий Токранов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.

Виктор Антипин – Александр Елесин, Александр Кадейкин – Сергей Андронов – Сергей Плотников.

Андрей Педан – Алексей Василевский, Андрей Кузьменко – Илья Каблуков – Евгений Кетов.