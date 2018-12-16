Шестеркин - в воротах России на матч против Финляндии

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с командой Финляндии. Встреча пройдет сегодня на футбольном стадионе "Санкт-Петербург".
Состав сборной России:
Игорь Шестеркин
Никита Нестеров – Артем Блажиевский, Михаил Григоренко – Андрей Локтионов – Кирилл Капризов.
Владислав Гавриков – Василий Токранов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов.
Виктор Антипин – Александр Елесин, Александр Кадейкин – Сергей Андронов – Сергей Плотников.
Андрей Педан – Алексей Василевский, Андрей Кузьменко – Илья Каблуков – Евгений Кетов.
⚡ Состав сборной на матч с финнами в рамках Кубка Первого канала!– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2018 г.
🇷🇺 VS 🇫🇮
⏰ Начало игры в 17:00 pic.twitter.com/mjtbXJa3DZ
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