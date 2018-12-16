Сборная России выйдет на раскатку в свитерах лавандового цвета. Акция посвящена борьбе с раком

Сегодня в матче Кубка первого канала сборная России сыграет со сборной Финляндии. Россияне выйдут на раскатку в свитерах лавандового цвета.
Как сообщает Твиттер ФХР, эти джерси – с автографами игроков – будут после матча выставлены на благотворительный онлайн-аукцион в рамках акции "Хоккей против рака"
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Цвет настроения – лавандовый! 💜– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2018 г.
Сегодня хоккеисты сборной России выйдут на раскатку в особенных свитерах. Эти джерси – с автографами игроков – будут после матча выставлены на благотворительный онлайн-аукцион в рамках акции "Хоккей против рака" pic.twitter.com/wYPLntum7R
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