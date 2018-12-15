Ржига – об удалениях чехов в матче с Россией: "Не хочу об этом говорить"

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение от сборной России (2:7) в рамках Кубка Первого канала.

– Когда вы в последний раз так часто играли в меньшинстве?

– Не знаю. Вообще не знаю.

– Удаления порой были необязательными, в чем причина?

– Я бы не хотел обсуждать сами удаления. Мы сразу начали удаляться и продолжали весь матч. А против русской команды так играть невозможно. У нее серьезное большинство. Мы терпели, отбивались, но пока одни играли – другие сидели. И команда не выглядела так, как должна выглядеть.

Если сборной России позволять столько играть в большинстве, если позволять играть в ее хоккей, против нее никто не может играть. Если мы бы были чуть-чуть дисциплинированнее, если бы выполнили план на игру… Но мы его не выполнили.

– Почему так поздно заменили Фурха?

– Он не виноват. Виновата была вся команда. Но поменяли во втором перерыве, чтобы всех встряхнуть. Чтобы на третий период парни вышли и почувствовали, что надо начать двигаться. И мы начали его неплохо, но опять – меньшинство, меньшинство. Как начали, так и закончили.

– Удаления-то были по делу?

– Не хочу об этом говорить.

(Игорь Еронко)