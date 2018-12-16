21:25 | Хоккей — Кубок Первого канала

Россия - Финляндия - 5:0. Видеообзор матча

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В последнем матче Кубка Первого канала-2018 сборная России разгромила Финляндию (5:0) в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена". Игру посетил 71 381 зритель – это рекорд для нашего хоккея.

Шайбы в составе россиян забросили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко. Национальная команда одержала три победы (в четверг против Швеции – 3:2 Б и в субботу против Чехии – 7:2 в Москве на "ЦСКА Арене") и выиграла домашний этап Евротура.

Кубок Первого канала-2018: турнирная таблица, результаты матчей

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