Россия - Финляндия - 5:0. Видеообзор матча

В последнем матче Кубка Первого канала-2018 сборная России разгромила Финляндию (5:0) в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром Арена". Игру посетил 71 381 зритель – это рекорд для нашего хоккея.

Шайбы в составе россиян забросили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко. Национальная команда одержала три победы (в четверг против Швеции – 3:2 Б и в субботу против Чехии – 7:2 в Москве на "ЦСКА Арене") и выиграла домашний этап Евротура.

В "лучшие моменты" этого матча хочется поместить его целиком.



Было непросто, все хороши, но мы выбрали только самые-самые эпизоды игры Россия – Финляндия!



🇷🇺 VS 🇫🇮(5:0) pic.twitter.com/osUqvaTPNt – Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2018 г.

Кубок Первого канала-2018: турнирная таблица, результаты матчей