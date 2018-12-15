Россия – Чехия: прямая трансляция матча – в 15.45 (видео)

Сегодня продолжится второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. Главной игрой дня предновогоднего турнира станет матч Россия – Чехия – команд добившихся побед на старте кубка над Швецией (3:2 Б) и Финляндией (4:3 Б) соответственно. Матч пройдет на стадионе "ЦСКА Арена" в столице России, стартовый свисток прозвучит в 15.45 по Москве.

"СЭ" в прямом эфире покажет эту и другие игры турнира с участием нашей национальной команды (видео).

Видеотрансляция матча сборных России и Чехии в прямом эфире организована в группе Первого канала в соцсети Одноклассники и доступна на этой странице.

Кубок Первого канала – второй этап Евротура. Первый – Кубок "Карьяла" – прошел в Финляндии в ноябре. На этом турнире команда Ильи Воробьева обыграла Финляндию (3:0) и Швецию (4:1) и досрочно стала победителем, после чего уступила Чехии (2:5).

На старте российского этапа евротура Россия в серии буллитов победила Швецию (3:2 Б). В то же время Чехия победила в серии послематчевых бросков Финляндию (4:3 Б).

Россия – Чехия: Евротур, 2-й тур, 15 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 15.45 (мск)

На Кубке Первого канала россиянам после встречи с Чехией остается игра с Финляндией, ее наша команда проведет в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром-арена" в воскресенье в 17.00. Планируется, что в этой игре будет побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России.