19:45 | Хоккей — Кубок Первого канала

Россия - Чехия - 7:2. Видеообзор матча

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Сборная России в субботу, 15 декабря, в матче Кубка Первого канала в Москве на "ЦСКА Арене" разгромила Чехию (7:2). По две шайбы забросили Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, три передачи на счету Никиты Гусева.

Россия - Чехия: матч-центр - здесь.

Кубок Первого канала-2018: турнирная таблица, результаты матчей и расписание игр

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