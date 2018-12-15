Россия - Чехия - 7:2. Видеообзор матча

Сборная России в субботу, 15 декабря, в матче Кубка Первого канала в Москве на "ЦСКА Арене" разгромила Чехию (7:2). По две шайбы забросили Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, три передачи на счету Никиты Гусева.

Россия - Чехия: матч-центр - здесь.

🎥 Что за матч! Что за счёт! Главные моменты игры Россия-Чехия на Кубке Первого канала (7:2) – в нашей нарезке 👇 pic.twitter.com/xx6AupUR0G – Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2018 г.

Кубок Первого канала-2018: турнирная таблица, результаты матчей и расписание игр