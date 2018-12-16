Роман Ротенберг: "Новые "Классики"? Можем и с Канадой сыграть на уровне сборных"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о будущем "Хоккейных классик" в нашей стране.

– Ждать ли нам после таких матчей игры с клубом НХЛ?

– Можем и с Канадой сыграть на уровне сборных. Мы всегда готовы к диалогу. В плане организации мы показали высокий уровень. Мы не смогли установить мировой рекорд, хоть и стремились к этому.

– Не планируется ли в будущем вынесенные матчи сборной в других городах?

– Всегда играем в регионах. Один из матчей следующего этапа Евротура проведем в Ярославле.

– Почему только за 45 дней было решено провести матч, в чем были сложности?

– Изначально давно обсуждали, вопрос был в партнерах. Это большие и серьезные инвестиции. Нужно было найти спонсоров. Мы не захотели откладывать на следующей год эти матчи. Если бы так сделали, то собрали бы больше народу. Но такой возможности нам не дали, так что мы все сделали правильно.

– Сколько дополнительных кресел было установлено?

– Рассчитывали на 80 тысяч, после разговора с органами власти сократили. Все, что выше 68 тысяч, – дополнительные кресла.

– Будут корректировки в организации перед матчем СКА – ЦСКА?

– Всегда можно что-то улучшить. Но этот матч провел на таком уровне, что будет огромный ажиотаж на игру 22 декабря.

– Как выбираете музыкантов?

– Берем самых топовых. А работа с болельщиками – большой ежедневный труд. В 2011 году в Питере на хоккей ходили по 4000, сейчас пройден серьезный путь. Но мы должны совершенствоваться. (Игорь Новиков)​

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