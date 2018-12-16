Роман Ротенберг: "Финны предложили сыграть весь Кубок Первого канала на "Газпром Арене"

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился впечатлениями от матча Россия - Финляндия (5:0) и рассказал о будущем "Хоккейных классик" в нашей стране.

- В следующем сезоне можно рассчитывать на что-то подобное?

- Однозначно. Мы подведем итоги после 22 декабря. Но даже я ожидал такого, но была фантастика. Как такие трибуны болели за Россию! Это не передать словами. В будущем мы повторим эти мероприятия.

- Следующий Кубок Первого канала может быть в Питере или в "Лужниках"?

- Думали об этом, есть свои нюансы. Есть погодные условия, в связи с которыми есть определённые риски. Мы проводили матч на Красной площади, и нам повезло, что выпал единственный солнечный день. Такие риски брать на себя тяжело, ведь задействовано столько людей. В случае метели... Вы видели, как в Северной Америке играют в воде... Это экстрим, но для хоккеистов опасно.

- В последующие годы можно проводить не два, а пять или шесть матчей на футбольном стадионе?

- Сегодня подумали об этом. Мы ставим себе самые высокие задачи в этом плане. Эта игра показала, что мы можем собирать по 20 тысяч болельщиков за игру. Ведь есть спрос, почему не дать людям получить праздник. От СКА могу сказать, что мы готовы. И сборная готова чаще так играть. Финны вообще предложили полностью сыграть Кубок Первого канала на "Газпром Арене". Два месяца назад мы запустили этот проект и за такой короткий срок все организовали. Наверное, это тоже мировой рекорд. Качество льда было на очень высоком уровне. Сегодня наша команда организаторов доказала, что мы можем идти на рекорд. (Игорь Новиков)