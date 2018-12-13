Педан, Кузьменко и Локтионов не сыграют в стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная России вышла на раскатку перед матчем Кубка Первого канала против Швеции. Напомним, что встреча состоится сегодня, 13 декабря, в 18.45 по московскому времени.

Защитник Андрей Педан, нападающие Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов выйдут на лед сразу после команды. В стартовом матче Кубка Первого канала против сборной Швеции они, скорее всего, не сыграют.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

вратари: Сорокин, Шестеркин;

Нестеров-Блажиевский, Григоренко – Шалунов – Капризов; Гавриков – Токранов, Гусев – Прохоркин – Барабанов; Антипин – Елесин, Телегин – Андронов – Плотников; Науменков – Василевский, Слепышев – Каблуков – Кетов, Кадейкин.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи