Невероятно! Стадион "Зенита" во время матча Россия - Финляндия

На стадионе "Зенита" на Крестовском острове в эти минуты проходит матч Кубка первого канала между сборными России и Финляндии. Так арена в Санкт-Петербурге выглядит сейчас:

Ожидается, что будет побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России. Более шестидесяти лет он принадлежал "Лужникам", на Большой спортивной арене которых была проведена решающая встреча ЧМ-57 СССР - Швеция. Та игра собрала порядка 55 тысяч зрителей.

Россия – Финляндия. Видеотрансляция - live! //

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