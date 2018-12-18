Михаил Григоренко: "Матч Россия - Финляндия в Санкт-Петербурге был потрясающим"

Нападающий сборной России Михаил Григоренко в интервью "Известиям" рассказал о том, что для него значил матч против Финляндии (5:0) на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. Игра прошла на "Газпром Арене" в присутствии 71 тысячи зрителей.

– Матч в Петербурге был особенным?

– Евротур – это всегда очень важное событие. А матч в Санкт-Петербурге был потрясающим. Отличная атмосфера — здорово, что пришло столько народа. Одно удовольствие играть при заполненных трибунах, тем более против Финляндии. Перед нами всегда стоит одна задача — побеждать в любой игре и на любом турнире. Поэтому было важно не только обыграть финнов, но и выиграть Кубок Первого канала. В нынешнем сезоне мы пока справляемся хорошо: проиграли только один раз – сборной Чехии на Кубке Карьяла. Но вернули им должок сейчас в Москве. В общем, все идет по намеченному плану – главное, не сбавлять оборотов в дальнейшем.

– Доводилось раньше играть в похожем формате?

– Один раз в НХЛ мы играли матч на улице в регулярном чемпионате. Это было в Колорадо на бейсбольной арене.