Матчи Кубка Первого канала покажут в метро

Игры Кубка Первого канала можно будет посмотреть в московском метро, сообщает ФХР. Турнир состоится с 13 по 16 декабря в Москве и Санк-Петербурге.

"В Москве трансляции игр нашей сборной на Кубке Первого канала можно будет посмотреть прямо в метро. Совместно с Московским метрополитеном мы организуем прямые трансляции матчей – как на экранах в вестибюлях, так и в вагонах. Теперь вы точно ничего не пропустите!" - говорится в сообщении пресс-служба ФХР в Твиттере.

Сборная России сыграет со Швецией (13 декабря, 18.45), Чехией (15 декабря, 15.45) и Финляндией (16 декабря, 17.00).