Локтионов заменил Шалунова в первой тройке сборной России

Андрей Локтионов заменил Максима Шалунова в первой тройке сборной России перед матчем Кубка Первого канала против Чехии, который состоится завтра.
Сочетания команды выглядит так:
Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.
"Белые": Науменков - Нестеров - Блажиевский, Григоренко - Локтионов - Капризов.
"Синие": Гавриков - Токранов, Гусев - Прохоркин - Барабанов.
"Красные": Антипин - Елесин, Кадейкин - Андронов - Плотников - Шалунов.
"Зеленые": Педан - Василевский, Кузьменко - Каблуков - Кетов - Слепышев.
Иван Телегин пропускает тренировку из-за травмы.
Матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии пройдет в субботу, 15 декабря. Начало встречи в 15:45.
Загрузка...