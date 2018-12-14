Локтионов заменил Шалунова в первой тройке сборной России

Андрей Локтионов заменил Максима Шалунова в первой тройке сборной России перед матчем Кубка Первого канала против Чехии, который состоится завтра.

Сочетания команды выглядит так:

Вратари: Сорокин, Шестеркин, Бобков.

"Белые": Науменков - Нестеров - Блажиевский, Григоренко - Локтионов - Капризов.

"Синие": Гавриков - Токранов, Гусев - Прохоркин - Барабанов.

"Красные": Антипин - Елесин, Кадейкин - Андронов - Плотников - Шалунов.

"Зеленые": Педан - Василевский, Кузьменко - Каблуков - Кетов - Слепышев.

Иван Телегин пропускает тренировку из-за травмы.

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Чехии пройдет в субботу, 15 декабря. Начало встречи в 15:45.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.