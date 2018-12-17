Локтионов пропустит около трех недель

Нападающий "Локомотива" Андрей Локтионов, получивший травму в составе сборной России на Кубке Первого канала, пропустит около трех недель. Об этом сообщил генеральный менеджер ярославского клуба Юрий Лукин.

Локтионов провел два матча на турнире - против чехов (7:2) и финнов (5:0). Форвард сделал дубль в матче с чехами.

- Травму он получил в матче с чехами. Вчера [в матче с командой Финляндии] он играл в лангетке, травма не дала ему доиграть матч, сыграл первый период. Выбыл примерно на три недели, - цитирует ТПАСС Лукина.

В нынешнем сезоне в 37 матчах Локтионов набрал 31 очко (12 шайб + 19 передач).