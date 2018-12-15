Локтионов - о матче на стадионе "Зенита": "Домой финны полетят грустные"

Форвард сборной России и "Локомотива" Андрей Локтионов в беседе с журналистами поделился мнением о матче с чехами (7:2) и завтрашней "Хоккейной классике" с финнами.

– Во втором периоде после многих удалений они подсели?

– Это к ним вопросы (смеется). Во втором периоде они бросили раза два. Конечно, они подсели, ну а мы использовали свои моменты.

– Вы не играли со шведами.

– Отдохнул зато. Вчера пришел на тренировку, увидел игровую майку, сразу понял, что буду в первом звене.

– Финны сказали, что хотят испортить праздник.

– Я думаю, у них не получится, и домой они полетят грустные.

– Вас видело сегодня много скаутов.

– Нет! Пускай сидят и смотрят на тех, кто про моложе. (Евгений Белоусов)