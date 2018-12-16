Кубок Первого канала: Россия разгромила Финляндию в матче на футбольном стадионе

Сборная России в матче Кубка Первого канала разгромила Финляндию (5:0) и заняла первое место на домашнем турнире. Шайбы в составе россиян забросили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

Эта встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе футбольного "Зенита".

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия – Финляндия – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Капризов - 3 (Григоренко, Елесин), 19:00 - 1:0. Токранов - 2 (бол., Гусев, Плотников), 25:28 - 2:0. Нестеров - 2 (бол., Кузьменко), 29:25 - 3:0. Гавриков - 2 (Барабанов, Токранов), 30:10 - 4:0. Григоренко - 3 (Шалунов, Блажиевский), 54:39 - 5:0.

Вратари: Шестеркин - Ортио.

Штраф: 6 - 8.

Судьи: Годек, Градил.

16 декабря. Санкт-Петербург. "Санкт-Петербург". 71381 зритель.