Кубок Первого канала: Россия разгромила Чехию

15 декабря. Москва. Россия - Чехия - 7:2. Россияне одержали вторую победу на домашнем турнире. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Сборная России в матче Кубка Первого канала разгромила Чехию (7:2). По две шайбы забросили Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, три передачи на счету Никиты Гусева.

Завтра национальная команда сыграет с Финляндией – встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе футбольного "Зенита".

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Россия – Чехия – 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)

Голы: Токранов - 1 (бол., Гусев, Плотников), 4:16 - 1:0. Кубалик - 4 (Немец), 5:07 - 1:1. Прохоркин - 1 (бол., Гусев, Плотников), 7:48 - 2:1. Локтионов - 2, 23:40 - 3:1. Капризов - 2 (Григоренко, Нестеров), 32:09 - 4:1. Кузьменко - 3 (Каблуков), 37:17 - 5:1. Кузьменко - 4, 42:27 - 6:1. Кубалик - 5 (мен.), 53:01 - 6:2. Локтионов - 3 (бол., Гусев, Токранов), 56:06 - 7:2.

Вратари: Сорокин - Фурх (Грубец, 40:01).

Штраф: 18 - 41.

15 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".

Турнирная таблица, результаты и расписание матчей Кубка Первого канала – здесь