Кубок Первого канала: Россия по буллитам победила Швецию

Сборная России в стартовом матче Кубка Первого канала по буллитам победила Швецию (3:2 Б). В основное время у россиян отличились нападающий Михаил Григоренко и защитник Владислав Гавриков.

В серии послематчевых бросков единственную попытку (на две команды) реализовал Григоренко.

В субботу, 15 декабря, Россия сыграет с Чехией.

Евротур

Кубок Первого канала

Швеция – Россия – 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хольм - 1 (Юнссон Фьелльбю, Дальбек), 5:08 - 1:0. Дальбек - 1 (Келльман, Боквист), 33:26 - 2:0. Григоренко - 2 (бол.), 43:24 - 2:1. Гавриков - 1 (Кадейкин, Андронов), 44:25 - 2:2.

Победный буллит: Григоренко.

Вратари: Л. Юханссон - Сорокин.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 22 (4+11+4+3) - 29 (11+5+12+1).

Судьи: Викман, Хейккинен.

13 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".