Все матчи сборной России по хоккею на Кубке Первого канала-2018 покажут в соцсетях

Одноклассники совместно с Первым каналом проведут бесплатные онлайн-трансляции очередного этапа Евротура – Кубка Первого канала по хоккею. В турнире по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

В группе Первого канала в ОК можно будет посмотреть матчи сборной России со Швецией (13 декабря, 19:30), Чехией (15 декабря, 19:30) и Финляндией (16 декабря, 13:00).

Также все видеотрансляции матчей сборной России будут доступны на сайте "СЭ".

Турнир пройдет с 13 по 16 декабря в Москве в Ледовом дворце на территории "Парка Легенд". Помимо этого, состоятся два вынесенных матча: в Тампере (Финляндия – Чехия) и в Санкт-Петербурге (Россия – Финляндия).

Все о Кубке Первого канала-2018 - здесь