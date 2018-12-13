Россия - Швеция: видеотрансляция - live!

В четверг, 13 декабря, стартует Кубок Первого канала по хоккею-2018. Традиционный московский турнир открывается игрой в Москве между национальными командами России и Швеции. Встреча пройдет в Москве на "ЦСКА Арене". Начало матча – в 18.45 по московскому времени.

Кубок Первого канала – второй этап Евротура. Первый – Кубок "Карьяла" – прошел в Финляндии в ноябре. На этом турнире команда Ильи Воробьева обыграла Финляндию (3:0) и Швецию (4:1) и досрочно стала победителем, после чего уступила Чехии (2:5).

Видеотрансляция матча сборных России и Швеции в прямом эфире организована в группе Первого канала в соцсети Одноклассники и доступна на этой странице.

Россия – Швеция: Евротур, 1-й тур, 13 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 18.45 (мск)

На Кубке Первого канала россияне встретятся со сборной Швеции (четверг, 13 декабря), Чехии (суббота, 15 декабря) и Финляндии (воскресенье, 16 декабря). Матч с чехами состоится в Москве на "ЦСКА Арене", начало – в 15.45. С финнами наша команда сыграет в воскресенье в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе "Газпром-арена", начало – в 17.00. Планируется, что в этой игре будет побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России.

Турнирная таблица, результаты и расписание матчей Кубка Первого канала – здесь