Россия – Финляндия. Видеотрансляция - live!

В воскресенье, 16 декабря, завершится Кубок Первого канала по хоккею-2018. В третий, заключительный игровой день традиционного предновогоднего этапа Евротура сборная России в Санкт-Петербурге встретится с Финляндией. Игра пройдет на футбольном стадионе "Газпром-арена", начало – в 17.00 по московскому времени. Планируется, что в этом матче будет побит рекорд посещаемости хоккейных матчей в России.

"СЭ" в прямом эфире показывает эту и другие игры турнира с участием нашей национальной команды. Матч-центр Россия – Финляндия – здесь.

Видеотрансляция матча сборных России и Финляндии в прямом эфире организована в группе Первого канала в соцсети Одноклассники и доступна на этой странице.

Кубок Первого канала – второй этап Евротура. Первый – Кубок "Карьяла" – прошел в Финляндии в ноябре. На этом турнире команда Ильи Воробьева обыграла Финляндию (3:0) и Швецию (4:1) и досрочно стала победителем, после чего уступила Чехии (2:5).

Россия – Финляндия: Евротур, 3-й тур, 16 декабря 2018 года, прямая онлайн-трансляция матча, начало – 17.00 (мск)

Турнирная таблица, результаты и расписание матчей Кубка Первого канала – здесь