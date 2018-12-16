Кирилл Капризов: "Да бросьте, какой мой гол исторический?"

Нападающий сборной России Кирилл Капризов, который забил первый гол в матче Кубка Первого канала против Финляндии (5:0) на "Газпром Арене", после окончания игры ответил на вопросы журналистов.

– Зрителей много, стадион большой. По погоде – чуть в конце похолоднее стало, а так здорово все, – сказал Капризов. – Прикольно было играть. Без крыши было бы холоднее, мог снег пойти. И так здорово все было.

Да бросьте, какой мой гол исторический? Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного. Кто-то волновался, кто-то нет. Ничего страшного не было, и собрались вовремя. Но начало и правда было не очень. Зато в итоге хорошо сыграли. (Игорь Еронко)​

Россия разгромила финнов, на трибунах – 71 тысяча человек. Это было круто! //

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