Какая цифра посещаемости "Хоккейной классики" верная? Объясняет Роман Ротенберг

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о посещаемости матча Кубка Первого канала Россия – Финляндия (5:0), который состоялся сегодня на футбольном стадионе "Газпром Арене".

– Какую цифру посещаемости нужно считать официальной?

– 81 тысяча зрителей посетила стадион в течение дня. Официальная цифра посещаемости матча – 71381 зритель. Такое количество болельщиков находилось на трибунах во время игры. Мы благодарим всех болельщиков, которые пришли поболеть за команду. Важно, что на хоккей пришло такое количество болельщиков. Это хороший знак, который показывает какой большой потенциал для развития хоккея. В мире я изучил все матчи, которые проводились на футбольных стадионах. Аналогов, чтобы две игры подряд проводили, не было.

– Почему цифры в рекорде различаются?

– Люди пришли на концерт "Мумий Тролль", а потом ушли. Был постоянный трафик. Даже на футбольных матчах люди собираются в прогрессирующем порядке. Одновременно нас посетило 71381 человек. На следующий год будем стремиться увеличить это число. Поговорим с нашими органами власти, потому что спрос намного был выше предложения. Если бы у нас был стадион на 120 тысяч человек, то мы бы его собрали и смогли бы побить мировой рекорд Мичигана. В этом не было бы сложности. На стадионе "Газпром Арена" очень удобный наклон трибун, все хорошо видно. На бейсбольных стадионах в Северной Америке вообще ничего не видно. Но нам удалось найти место для временных трибун. Я был на матче чемпионата мира-2010 в Гельзенкирхене, где был установлен европейский рекорд посещаемости (77800 зрителей. - Прим. "СЭ"), там не было видно шайбы. А у нас фантастическая арена – это отметили все, даже Рене Фазель. Всем все было видно. (Игорь Новиков)​

Россия разгромила финнов, на трибунах – 71 тысяча человек. Это было круто! //

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