Илья Воробьев: "Запомним эту игру на всю жизнь"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча Кубка Первого канала против Финляндии (5:0) на "Газпром Арене".

– Большое спасибо зрителям за то, что пришли на матч и подарили нам праздник, – сказал Воробьев. – Сначала нам было сложно, но потом мы взяли себя в руки и довели матч до уверенной победы. Думаю, все участники игры запомнят ее на всю жизнь. (Игорь Новиков) ​

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