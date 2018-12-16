Илья Воробьев: "В Санкт-Петербург невозможно не влюбиться. Он прекрасен и великолепен"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча против Финляндии (5:0) на Кубке Первого канала оценил 2018 год для национальной команды и объяснил, чем его нравится Санкт-Петербург.

– Как можете оценить год для сборной?

– Олимпиада была, это прекрасно – выиграли впервые за 26 лет. Мой период работы – выиграли два турнира.

– По составу на следующий этап есть уже понимание? Состав будет экспериментальным?

– У нас есть дорожная карта на эти турниры, но в хоккее всякое случается, бывают и травмы. Ближе к следующему этапу будет ясно.

– Удивила чем-то финская команда или матч был в одну калитку?

– Вы же видите результаты, и мы со шведами с 0:2 выскреблись. На уровне сборных все быстро может поменяться, любая ошибка дорого стоит. Сегодня мы хорошо действовали в большинстве.

– В СССР ЦСКА была основной командой для сборной, сейчас – СКА, который вы тренируете. Это помогает вам?

– СКА только?

– Не только.

– Мы выбираем игроков по определенным принципам, на клубы нет смысла переходить.

– Питерский дух вам помогает?

– Конечно, еще летом говорил, что в такой город невозможно не влюбиться. Он прекрасен и великолепен. Вся эта красота воодушевляет. (Игорь Новиков)​

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