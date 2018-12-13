Илья Воробьев: "Решили использовать клубные связки, которые должны нам помочь"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги матча со Швецией (3:2 Б) на Кубке Первого канала.

- С чехами сыграет Шестеркин?

- Мы скажем вам попозже.

- На Кубке Карьяла сборная России была лучшая по большинству и меньшинству. Почему поменяли спецбригады?

- После тренировки мы решили использовать клубные связки, которые должны нам помочь.

- Какая роль была у Слепышева?

- У него очень серьезный бросок.

- Кузьменко и Локтионов сыграют с чехами и финнами?

- В принципе у нас есть дорожная карта, будем думать и решать.

- Учитывая травму Телегина, вызовете кого-то из олимпийской сборной?

- Нет. Пока остаемся в нынешнем составе, будем ставить кого-то из наигравших ребят.

- Шалунов не замедляет первую тройку по сравнению с Локтионовым?

- Разные турниры, разное начало, разное давление. Сегодня решили использовать Макса, дальше будем смотреть. (Евгений Белоусов, Игорь Еронко)