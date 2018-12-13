Илья Воробьев: "Решили использовать клубные связки, которые должны нам помочь"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги матча со Швецией (3:2 Б) на Кубке Первого канала.
- С чехами сыграет Шестеркин?
- Мы скажем вам попозже.
- На Кубке Карьяла сборная России была лучшая по большинству и меньшинству. Почему поменяли спецбригады?
- После тренировки мы решили использовать клубные связки, которые должны нам помочь.
- Какая роль была у Слепышева?
- У него очень серьезный бросок.
- Кузьменко и Локтионов сыграют с чехами и финнами?
- В принципе у нас есть дорожная карта, будем думать и решать.
- Учитывая травму Телегина, вызовете кого-то из олимпийской сборной?
- Нет. Пока остаемся в нынешнем составе, будем ставить кого-то из наигравших ребят.
- Шалунов не замедляет первую тройку по сравнению с Локтионовым?
- Разные турниры, разное начало, разное давление. Сегодня решили использовать Макса, дальше будем смотреть. (Евгений Белоусов, Игорь Еронко)