Илья Воробьев: "Хорошо, что был голливудский конец"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги матча со Швецией (3:2 Б) на Кубке Первого канала. По его словам, у игры был голливудский конец.

– Первый период довольно хороший получился, – отметил Воробьев. – Получили голы, первый – от конька. Потом героически вытащили, хорошо, что был голливудский конец.

– Что с Телегиным, травма серьезная?

– У Ивана небольшое повреждение. Сейчас поехал он на обследование, пока непонятно, что с ним.

– У вас сильнейший состав, а у шведов – экспериментальный. Почему с трудом выиграли?

– Так получилось, это хоккей. Они забили два гола, пришлось вытаскивать.

– Сегодня Кузьменко и Локтионов остались в запасе. Вы хотели перебегать и перебить шведов?

– Да, мы хотели выглядеть мощнее, но они очень хорошо сегодня двигались. (Евгений Белоусов, Игорь Еронко)