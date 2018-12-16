Ханну Йортикка: "Что ж меня "Амур" не позовет?"

Тренер Ханну Йортикка, ранее работавший в "Амуре", а ныне являющийся комментатором на финском телевидении, заявил, что готов снова поработать в КХЛ. Кроме того 62-летний финский специалист отметил, что матч России и Финляндии на футбольном стадионе – это крутая идея.

– "Амур" без вас бедствует.

– Знаю, что у них все плохо. Так что ж не позовут? В Хабаровске, конечно, своеобразная организация.

– Вы говорили, что никогда больше не будете работать в КХЛ. Так ли это?

– Это неправда. Все возможно. Не знаю, возможно ли это прямо сейчас, потому что я работаю на финском телевидении и по полгода провожу в Испании, но я все время при хоккее.

– Что вы думаете о таком матче на такой арене, причем официального турнира? Как к нему относитесь?

– Это круто. Мы для кого играем – для болельщиков, а не для самих себя. Я знаю, что игроки сборной Финляндии в предвкушении матча. Они в восторге от самой возможности.

– А вы понимаете, зачем вообще нужен Евротур? Нужен ли он вообще?

– Если быть совсем честным, иногда я думаю, что эти матчи – лишние для хоккеистов. В этом году мы задействовали уже 50 игроков в играх сборной. А еще два этапа впереди. То есть к концу сезона у нас будет около 70 хоккеистов сборной Финляндии. А это ничего общего с действительностью не имеет.

– КХЛ уже перегнала НХЛ?

– Нет-нет-нет, что вы. Но я скажу вот что: я часто бываю в Турку, где играет ТПС, топ-клуб Финляндии. И хожу на его матчи. А затем хожу на "Йокерит". И скорости – просто не сравнить. Скорости и уровень мастерства в КХЛ намного выше, чем в чемпионате Финляндии. И, разумеется, выше, чем в Швеции или в Швейцарии.

– Ведете ли вы какие-то переговоры, ищете варианты? И давно ли вам предлагали работу?

– Да вот пару недель назад звонили, предлагали возглавить одну европейскую команду. Но зачем мне скромный клуб? Не вижу смысла работать без больших задач. Я стал тренером, потому что люблю сложности и серьезные вызовы.

– А сами себе что-то ищете?

– Поиск не веду. Но если кто-то позвонит из хорошей команды – с удовольствием рассмотрю.

– А вы бы вернулись в Хабаровск?

– На самом деле "Йокерит" в январе едет на выезд на Дальний Восток – Шанхай, Владивосток и Хабаровск. Я поговорил с Яри Курри, и мы договорились, что я поеду с ними.

– Так оставайтесь.

– Ха-ха. (Игорь Еронко)​