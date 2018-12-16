Футбол - спорт номер один в России? Отвечает Плотников

Нападающий сборной России Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над национальной командой Финляндии (5:0) в рамках Кубка Первого канала. Напомним, встреча проводилась на футбольной "Газпром-Арене" и собрала больше 70 тысяч зрителей.

- Что важнее всего в таких играх?

- Все зависит в таких матчах ото льда, какого качества он будет. Славу богу, сегодня был хорошим. Атмосфера была немного необычной из-за того, что столько зрителей. Казалось, что поле больше, так как трибуны были дальше расположены. А на крышу не смотрели, у нас поле под ногами. Не знаю, стал ли лед лучше от этого. Нам легко каталось.

Нестеров перед стартом Кубка Первого канала сказал, что нужно выигрывать домашний турнир. Эту задачу никто не отменял. Мы ее выполнили.

- В первые минут 10 минут со стороны сложилось впечатление, что сборная России оторопела. Финны были агрессивнее, создали несколько голевых моментов.

- Мы просто вчера поздно прилетели, не опробовали площадку, а у соперника была утренняя раскатка. За счет этого финны пошли вперед, пытались нас испугать и задавить.

- Что чувствуешь, когда смотришь со льда на трибуны, а там шумят 70 тысяч зрителей?

- Потрясающие эмоции. Один из лучших матчей, где мне удалось присутствовать. Славу богу, сегодня я был не на трибуне. Хотелось бы, чтобы чаще такие матчи организовывали. Народу нравится, мы стараемся играть для зрителей.

- Не завидуете ли футболистам, потому что они чаще играют при таких трибунах?

- Завидуем. Но у нас у СКА будет новый стадион, на который будет приходить много зрителей.

- Говорят, что футбол – номер один спорт в России. Так ли это?

- Мне кажется, ответ простой, хоккей – номер один. (Игорь Еронко)

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