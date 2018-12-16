ФХР объяснила два числа зрителей на стадионе во время матча Россия - Финляндия

Федерация хоккея России в своем официальном твиттере объяснила, почему были обнародованы две цифры с посещаемостью матча Россия - Финляндия.

Игра Кубка Первого канала завершилась победой российской команды со счетом 5:0.

71 381 зритель - и это рекорд в истории российского хоккея - присутствовал на матче на "Газпром Арене".

81 000 болельщиков суммарно побывала на концертах, активностях и игре на территории стадиона.