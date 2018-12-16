ФХР объяснила два числа зрителей на стадионе во время матча Россия - Финляндия

Федерация хоккея России в своем официальном твиттере объяснила, почему были обнародованы две цифры с посещаемостью матча Россия - Финляндия.
Игра Кубка Первого канала завершилась победой российской команды со счетом 5:0.
71 381 зритель - и это рекорд в истории российского хоккея - присутствовал на матче на "Газпром Арене".
81 000 болельщиков суммарно побывала на концертах, активностях и игре на территории стадиона.
🤗71 381 зрителей присутствовали на историческом матче Россия - Финляндия на "Газпром Арене". Спасибо вам, рекордсмены!– Хоккей России (@russiahockey) 16 декабря 2018 г.
🇷🇺81 000 болельщиков суммарно побывала на концертах, активностях Hockey Claasic Fest и игре на городском стадионе 16 декабря.
🙌Спасибо всем, это было круто!
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