Евгений Кузнецов: "Хочется, чтобы КПК увезли из столицы в глубинку, там люди соскучились по большому хоккею"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов считает, что сборной России стоит чаще играть в разных регионах страны.

– Следите за сборной России и Кубком Первого канала?

– По новостям только, но не удалось посмотреть ни одной встречи. Чехов (Михал Кемпны и Якуб Врана – игроки "Кэпс") подкалывали по-доброму с утра (в субботу сборная Россия выиграла у Чехии – 7:2. – Прим. "СЭ"), чтобы в раздевалку не заходили после такого матча (улыбается). Знаю, что в Москве всегда приходит народ, но хочется, чтобы такие турниры увозили из столицы в глубинку. У нас могут быть неблагоприятные условия по гостиницам, но там люди соскучились по большому хоккею и хотят его увидеть.

Для детишек в Новосибирске или вообще Новокузнецке, где забрали этот большой хоккей, это стало бы лучше подарка Деда Мороза на Новый год. Надеюсь, у нас все выровняется, и везде построят арены. Я вырос на стадионе, поэтому знаю, что дети чувствуют по этому поводу. Помню, когда был маленьким, смотрел за "Трактором" в Высшей лиге. Для нас прийти на тренировку команды мастеров – это был восторгом. Не знаю, будет в НХЛ локаут или нет, но когда мы приедем, хотелось бы, чтобы как можно больше детей приходило посмотреть на наши игры на стадионы.