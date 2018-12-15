Доминик Кубалик: "Чехии было очень тяжело. России – очень просто"

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик прокомментировал поражение от сборной России (2:7) в рамках Кубка Первого канала. Кубалик выступает в NLA. Права на него в КХЛ принадлежат "Салавату".

– Знаю, что забил 5 голов сборной России за два последних матча. Но это, скорее, можно объяснить везением, а не чем-то другим. Все матчи важны, не только против русских. Что до сегодняшней игры, то по таком счету вообще не важно, кто забил. Мы сыграли очень плохо. Помогли сборной России.

Удалений у нас было невероятное количество. И это ключевой момент игры. Мы акцентировали внимание на этом аспекте перед встречей, и на тебе – взяли и наудалялись. А России только дай поиграть в большинстве, они сразу прибавляют. Шайбой они распоряжаются замечательно, у них сразу вырастает уверенность в себе. И начинают тебя "возить". Пол-матча в меньшинстве – это… Нам было очень тяжело. А русским – очень просто.

Я не знаю, приеду ли в КХЛ. Вопрос хороший, но у меня пока контракт в Швейцарии. Возможно, и приеду. Время покажет. (Игорь Еронко)