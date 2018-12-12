Дацюк и Бурдасов не сыграют на Кубке Первого канала

Форварды Павел Дацюк и Антон Бурдасов не сыграют на Кубке Первого Канала, информирует пресс-служба ФХР. Такое решение было после консультации Штаба сборной с игроками.

Как сообщается, Дацюк пройдет программу мониторинга состояния здоровья и восстановления, а Бурдасов сыграет за олимпийскую сборную в Швейцарии.

Турнир пройдет c 13 по 16 декабря. Матчи Швеция - Россия (13 декабря, 18.45), Финляндия - Швеция (15 декабря, 11.30), Россия - Чехия (15 декабря, 15.45) и Чехия - Швеция (16 декабря, 14.00) пройдут в московском "Парке Легенд". Финляндия и Чехия проведут вынесенную игру в Хельсинки (13 декабря 19.30), а встреча Россия - Финляндия (16 декабря, 17.00) пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" как "Хоккейная классика".