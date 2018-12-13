Чехия по буллитам обыграла Финляндию на Кубке Первого канала

Сборная Чехии по буллитам обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала - 4:3. Победный бросок на счету Доминика Кубалика.

Еврохоккейтур

Кубок Первого канала

Финляндия - Чехия - 3:4 Б (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Хакулинен - 1 (Виртанен, Раяла), 18:53 - 1:0. Пуустинен - 1 (Юнттила), 22:57 - 2:0. Раяла - 1 (Хаканпя), 27:21 - 3:0. Булирж - 1 (Секач, Заморски), 42:01 - 3:1. Ленц - 1 (Заморски, Йордан), 42:50 - 3:2. Кундратек - 1 (Секач, Роман), 51:24 - 3:3.

Победный буллит: Кубалик.

Вратари: Ортио - Грубец.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 33 (8+11+7+7) - 31 (7+11+11+2).

Судьи: Норд, Олунд.

13 декабря. Тампере. Tampere Ice Stadium. 6299 зрителей.