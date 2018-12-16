Андрей Педан: "Если бы еще снег шел - вообще бомба!"

Защитник сборной России Андрей Педан рассказал о впечатлениях от матча Кубка Первого канала против Финляндии (5:0) на стадионе футбольного "Зенита".

- На раскатке чувствовалось, что большая дистанция между льдом и болельщиками. Поэтому побыстрее старался разворачиваться, чтобы в борт не въехать. Но быстро привыкаешь.

Если б снег еще шел – вообще бомба! Отличный матч, здорово сыграли. (Игорь Еронко)

Россия разгромила финнов, на трибунах – 71 тысяча человек. Это было круто! //

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