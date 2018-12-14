Андрей Локтионов: "Никогда не играл на больших аренах со зрителями. Только выходил на раскатку"

Нападающий сборной России Андрей Локтионов после тренировки команды рассказал об ожиданиях от матчей Кубка Первого канала против Чехии и против Финляндии на футбольном стадионе "Газпром-Арена".

– Ощущения перед игрой самые хорошие. Вчера и сегодня хорошо потренировались. С Григоренко и Капризовым уже играл. После Кубка Карьяла прошло не так много времени, и сегодня на тренировки у нас тоже все получалось.

– Что не получилось в первых двух периодах вчерашнего матча против Швеции?

– Может быть, ребята вышли немного скованными при своих трибунах. Я сам со стороны очень переживал и еще думал, что ребята-то переживают еще сильнее.

– В Санкт-Петербурге зрителей будет еще больше.

– Ну ничего страшного, надо перебороть себя и все будет нормально. Сам я не еще играл на таких больших стадионах при зрителях. Только выходил на раскатку, но на игру меня не поставили. Сидел, смотрел за ней на трибунах. Это было в Нью-Джерси. Очень жду матча, интересно будет сыграть. (Марат Сафин)