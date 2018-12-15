Андрей Кузьменко: "Грубая игра чехов? Когда ничего не можешь сделать, бьешь исподтишка"

Автор дубля в матче со сборной Чехии (7:2) на Кубке Первого канала Андрей Кузьменко рассказал о победе российской команды.

- Рад, что в сборной получается забить. Сегодня много что получалось с партнерами по тройке, взаимодействие было хорошее, благодаря этому забили голы.

- Вы никогда не играли с Каблуковым и Кетовым. Быстро наладили "химию"?

- Быстро привык, ребята отдавали мне шайбу. Я получал удовольствие, надеюсь, они тоже получили (улыбается). Каблуков и Кетов - молодцы. Практически не играли в обороне, только в атаке.

- Почему опять дубль, а не хет-трик за сборную?

- (Смеется). Уже думаю после этого момента, почему я третий не могу забить за сборную!Всякое бывает, ничего страшного.

- За "Карьяла" надо было вернуть Чехии должок?

- Да, там мы плохо сыграли, а сегодня отквитали это.

- Грубая игра соперника с чем связана?

- Проигрывать никто не хочет. Когда ничего не можешь сделать, исподтишка где-то бьешь. Мы за это наказали. Надеюсь, что с Капризовым все нормально, чтобы он вышел на завтрашнюю игру.

- Два удаления на вас чехи заработали в первом периоде. Вы так хорошо катаетесь?

- (Смеется) Они не очень катаются, ведь я - тоже не очень. (Евгений Белоусов)

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