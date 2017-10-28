Зубов - об ударе Игнатовича: "Кундратек доиграл, Энеруд — нет. О чем говорить?"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после победы в матче с "Торпедо" (2:1 Б) оценил эпизод, в котором защитник Максим Игнатович полез в драку на нескольких хоккеистов соперника. Все началось с толчка на борт от нижегородца Григория Желдакова. Пострадал шведский сибиряк Симон Энеруд. В результате инцидента команды на двоих заработали 36 минут штрафа. Игнатович отправил в нокаут Томаша Кундратека, а также подрался с Евгением Грачевым.

– Обе команды попали в такую ситуацию, что предыдущие игры не очень складывались, – приводит слова Зубова пресс-служба "Сибири". – И сегодня, как говорится, была игра не на качество, а на набранные очки. Набрали два очка, довольны. Качеством игры, конечно, нет, но два очка есть. Идем дальше. Немотивированная агрессия со стороны игроков? Мы во что играем-то? И так правила ужесточили.

Прямой удар Игнатовича Кундратеку? Я, если честно, не видел это, надо посмотреть. Судья сказал, что удаление за агрессию. Был толчок в спину – мы теряем игрока, который не продолжил игру. Кундратек продолжил игру – у нас не продолжил. Поэтому о чем говорить?