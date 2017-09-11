Защитник СКА Андрей Зубарев восстановился от травмы. 30-летний россиянин получил повреждение по ходу Кубка Гагарина-2016/17.

Хоккеист включен в состав армейцев на игру регулярного чемпионата КХЛ с "Ладой". В запасе у петербуржцев остались Владислав Гавриков и Ярно Коскиранта. В заявку попал Михаил Мальцев, для которого этот матч может стать дебютным в КХЛ.

В прошлом сезоне на счету Зубарева 6 передач в 43 матчах регулярки и 4 (2+2) очка в 18 играх плей-офф при показателе полезности "+2". (Игорь ЕРОНКО)