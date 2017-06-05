Зуб и Плотников привезли Кубок Гагарина в Хабаровск

Защитник СКА Артем Зуб и форвард Сергей Плотников прилетели в Хабаровск вместе с Кубком Гагарина, сообщает официальный Твиттер петербургского клуба. Напомним, что в минувшем сезоне СКА второй раз кряду выиграл трофей.

Зуб и Плотников являются воспитанниками хабаровского "Амура". На счету защитника 52 матча в регулярке и 10 (2+8) очков, а также две передачи в 18 играх Кубка Гагарина. У Плотникова 46 встреч и 29 (11+18) очков, а также 6 (3+3) очков в плей-офф.