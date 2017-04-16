Знарок выиграл третий Кубок Гагарина в карьере

Главный тренер СКА Олег Знарок привел питерский клуб к победе в Кубке Гагарина. В пятом матче финала плей-офф КХЛ армейцы обыграли магнитогорский "Металлург" (5:3, 4-1).

Для наставника этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. До этого 54-летний специалист дважды приводил к победе в турнире московское "Динамо" (2011/12, 2012/13).

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА.