17:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

Знарок выиграл третий Кубок Гагарина в карьере

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Главный тренер СКА Олег Знарок привел питерский клуб к победе в Кубке Гагарина. В пятом матче финала плей-офф КХЛ армейцы обыграли магнитогорский "Металлург" (5:3, 4-1).

Для наставника этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. До этого 54-летний специалист дважды приводил к победе в турнире московское "Динамо" (2011/12, 2012/13).

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (3)
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бригадир магнит

очень надеюсь что последний

18:08

SV13

Кубок не Знарок выиграл. Кубок деньги газпрома выиграли.

18:07

Урфин Джюс

Сильный ход однако! Прийти в незнакомый клуб и с ходу выиграть кубок Гагарина... А потом узнать, что спонсор газпром..

18:00

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