Знарок выиграл третий Кубок Гагарина в карьере

Главный тренер СКА Олег Знарок привел питерский клуб к победе в Кубке Гагарина. В пятом матче финала плей-офф КХЛ армейцы обыграли магнитогорский "Металлург" (5:3, 4-1).
Для наставника этот Кубок Гагарина стал третьим в карьере. До этого 54-летний специалист дважды приводил к победе в турнире московское "Динамо" (2011/12, 2012/13).
бригадир магнит
очень надеюсь что последний
18:08
SV13
Кубок не Знарок выиграл. Кубок деньги газпрома выиграли.
18:07
Урфин Джюс
Сильный ход однако! Прийти в незнакомый клуб и с ходу выиграть кубок Гагарина... А потом узнать, что спонсор газпром..
18:00