Знарок – Воробьеву: "Все, пойдем, Петрович. Хватит вопросов"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:4) в первом финальном матче Кубка Гагарина отметил, что игра была тяжелой для обеих команд, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Он добавил, что еще не смотрел повтор с моментом удаления Ильи Ковальчука.

– Тяжелая игра сегодня была для обеих команд. Нас с победой. Готовимся к следующей игре.

– Вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?

– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления? – недоумевал наставник.

– Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?

– Посмотрим.

– Удаление Ковальчука – это эмоции?

– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а что не было?

Однако кульминацией пресс-конференции стал момент, когда обоих тренеров спросили про момент, в котором очевидно Шипачев ударил в пах Калетнику. Изначально вопрос был адресован Знарку и звучал довольно жестко:

– Шипачев заслуживает дисквалификации?

– Кто? – опешил наставник.

– Шипачев. Там был удар в пах.

– А-а-а… – Знарок как будто не сразу понял, про что речь. И тут же встал, сказав коллеге: "Все, пойдем, Петрович. Хватит вопросов".

– Был, да? – Воробьев, рассмеявшись, напротив, включился в дискуссию. – Вы видели?

– Я повтор смотрел, – ответил репортер.

– И мы тоже, – тренер "Магнитки" уже не мог сдержать смех.

Поднявшись вслед за Знарком, он еще раз повторил: "Мы тоже видели".

"Вся страна видела" – эта реплика из зала поставила точку в первом общении тренеров и журналистов в финале Кубка Гагарина.