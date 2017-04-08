Знарок – Воробьеву: "Все, пойдем, Петрович. Хватит вопросов"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над магнитогорским "Металлургом" (5:4) в первом финальном матче Кубка Гагарина отметил, что игра была тяжелой для обеих команд, передает из Магнитогорска корреспондент "СЭ" Александр ЖИЛИН. Он добавил, что еще не смотрел повтор с моментом удаления Ильи Ковальчука.
– Тяжелая игра сегодня была для обеих команд. Нас с победой. Готовимся к следующей игре.
– Вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?
– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления? – недоумевал наставник.
– Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?
– Посмотрим.
– Удаление Ковальчука – это эмоции?
– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а что не было?
Однако кульминацией пресс-конференции стал момент, когда обоих тренеров спросили про момент, в котором очевидно Шипачев ударил в пах Калетнику. Изначально вопрос был адресован Знарку и звучал довольно жестко:
– Шипачев заслуживает дисквалификации?
– Кто? – опешил наставник.
– Шипачев. Там был удар в пах.
– А-а-а… – Знарок как будто не сразу понял, про что речь. И тут же встал, сказав коллеге: "Все, пойдем, Петрович. Хватит вопросов".
– Был, да? – Воробьев, рассмеявшись, напротив, включился в дискуссию. – Вы видели?
– Я повтор смотрел, – ответил репортер.
– И мы тоже, – тренер "Магнитки" уже не мог сдержать смех.
Поднявшись вслед за Знарком, он еще раз повторил: "Мы тоже видели".
"Вся страна видела" – эта реплика из зала поставила точку в первом общении тренеров и журналистов в финале Кубка Гагарина.
spb60
Только на повторе это видно
21:07 8 апреля
nefanat
получил по заслугам. не уверен, не обгоняй
20:00 8 апреля
DENsid
Удара как такого не было, была выставленная клюшка, но такое в НХЛ, даже если в игре не заметили, после заканчивается одноматчевой дискалификацией. Думаю Шипачёв пропустит следующий матч.
19:56 8 апреля
740
Слепошарые не видели, что магнитчик силовой сделал, ну и получил в ответку по кокам :)))
19:42 8 апреля
Митюня
Видела вся страна. Кроме судей, Знарка и болельщиков СКА
19:31 8 апреля